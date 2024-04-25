Обнаружилась «ахиллесова пята» переданных ВСУ ракет ATACMS

Влад Владимиров

Пора на террор отвечать руководству хохлов аналогично. Разхерачить в их Киеве все их правительственные здания давно пора. С неадекватами надо разговор вести на их же языке. Логично? Иначе же подобных придурков не остепенить нам, увы, никогда.