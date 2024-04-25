Тайно переданные Украине от США дальнобойные ракеты ATACMS легко засечь и сбить из-за того, что они сделаны по старым технологиям.
Обнаружилась «ахиллесова пята» переданных ВСУ ракет ATACMS
Комментарии
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Влад Владимиров
Пора на террор отвечать руководству хохлов аналогично. Разхерачить в их Киеве все их правительственные здания давно пора. С неадекватами надо разговор вести на их же языке. Логично? Иначе же подобных придурков не остепенить нам, увы, никогда.
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12 час.
ИП
Игорь Петров
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5 час.
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