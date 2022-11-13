Третье место в краевом первенстве заняли уссурийские тхэквондисты

В Уссурийске провели чемпионат и первенство Приморского края по тхэквондо ИТФ. В соревнованиях участвовало более 160 спортсменов из Владивостока, Артема, Уссурийска, Пограничного округа, Михайловского, Шкотовского, Партизанского и Надеждинского районов.