Третье место в краевом первенстве заняли уссурийские тхэквондисты

В Уссурийске провели чемпионат и первенство Приморского края по тхэквондо ИТФ. В соревнованиях участвовало более 160 спортсменов из Владивостока, Артема, Уссурийска, Пограничного округа, Михайловского, Шкотовского, Партизанского и Надеждинского районов.
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