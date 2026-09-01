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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кудисова не планирует возвращаться в биатлон из лыж: «Спустя год после перехода я взяла винтовку в руки. Сделала 10 выстрелов, но поняла, что еще столько же бы не видела ее»

Алина Кудисова  рассказала, что не планирует возвращаться в биатлон из лыжных гонок. В 2025-м Кудисова сменила вид спорта и впоследствии заняла 37-е место в общем зачете лыжного Кубка России.

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