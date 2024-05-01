Спикер ВС ВСУ Евлаш: первые F-16 могут появиться на Украине после Пасхи

Первые истребители F-16 могут появиться на Украине после Пасхи, которая будет отмечаться 5 мая. С соответствующим заявлением выступил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш, информирует РИА Новости.
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