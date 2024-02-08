Более 100 тысяч человек привлечет событийный туризм в Новосибирскую область

«Событийный туризм – один из драйверов роста туристского рынка. На основе межрегиональных рейтингов мы видим, что Новосибирск за последний год поднялся на 10 строчек и теперь занимает 7 место по событийному туризму.
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