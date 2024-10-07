Подполковник Дэвис: «план победы» Владимира Зеленского лишен всякого смысла

Президент Украины не отличает дипломатию и переговоры от силового решения вопроса «План победы» президента Украины Владимира Зеленского лишен смысла и противоречив по своей природе, заявил подполковник ВС Соединенных Штатов в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.