Президент Украины не отличает дипломатию и переговоры от силового решения вопроса «План победы» президента Украины Владимира Зеленского лишен смысла и противоречив по своей природе, заявил подполковник ВС Соединенных Штатов в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
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