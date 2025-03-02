Почему у собак мокрый нос

Есть мнение, что мокрый нос — это «индикатор здоровья». Но есть и другие причины. Причина первая: чтобы лучше чуять Фото: Renko Aleks/Shutterstock/FOTODOM Чтобы обонятельные рецепторы у собак работали должным образом, их нос имеет множество желез, выделяющих слизь Участок мозга собаки, отвечающий за обработку запахов, примерно в 40 раз больше нашего, а в носу у нее находится 300 млн обонятельных рецепторов.