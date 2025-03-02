Телеканал «Моя...
MainВсе материалы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал «Моя Планета»

4 067 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    КОРЕЙСКИЙ ВАРИАНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НЕ ДЛЯ ОДНОПОЛЫХ!Северная Корея: к...
  • Олег Орлов
    Просто это СССР... тоже закрытая счпмтливая страна... Пионерская форма на школьниках...Северная Корея: к...
  • лина любимцева
    Брррр.....11 самых ядовиты...

Почему у собак мокрый нос

Почему у собак мокрый нос

Есть мнение, что мокрый нос — это «индикатор здоровья». Но есть и другие причины. Причина первая: чтобы лучше чуять Фото: Renko Aleks/Shutterstock/FOTODOM Чтобы обонятельные рецепторы у собак работали должным образом, их нос имеет множество желез, выделяющих слизь Участок мозга собаки, отвечающий за обработку запахов, примерно в 40 раз больше нашего, а в носу у нее находится 300 млн обонятельных рецепторов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх