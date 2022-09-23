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А все потому, что не нужно было оставлять мужа одного!

А все потому, что не нужно было оставлять мужа одного!

- А все потому, что не нужно было оставлять мужа на полтора месяца одного! Вы взрослая женщина, и должны были это для себя уяснить! Сами и виноваты! – отчитывали в одной из групп ВК какую-то даму, пришедшую пожаловаться на семейные проблемы.

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