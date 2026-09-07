Иноагент Кох: «»Зеленский дошутился. Больше ноги Кушнера и Уиткоффа не будет в Киеве»

Спецпредставители Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф больше не поедут в в украинскую столицу.
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"Больше ноги Кушнера и Уиткоффа не будет в Киеве». НО РОССИИ ТАК И НЕ ОБЪЯСНИЛИ, ДЛЯ ЧЕГО ЗАТЕВАЛАСЬ ВОЙНА ПРОТИВ РОССИИ И, НАВЕРНЯКА, БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ ИНТРИГАМИ США!
Палочка Коха заголосила! Хотя, судя по размерам, оно больше похоже на кучку Коха. У этого тоже всё что в России осталось не реквизировали, как и у рыжего черта?
« «Зеленский, в свойственной ему «шутливой» манере, сообщил, что единственная польза от визита Уиткоффа и Кушнера состояла в том, что во время их пребывания россияне не бомбили Киев. » И скорее всего, под шумок прицепил к поезду , в котором ехали засланцы Трампа , пару - тройку вагонов с вооружением.