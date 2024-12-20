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Царьград

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Водителей призвали соблюдать принцип "3П": Иначе грозит опасность

Водителей призвали соблюдать принцип "3П": Иначе грозит опасность

Водителям напомнили, как правильно пользоваться шинамиЭксперты "32cars.ru" рассказали, что многие водители не уделяют должного внимания шинам, что чревато авариями, лишними затратами и увеличением расхода топлива.

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