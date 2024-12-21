Baza: в Казани пытались сбить беспилотник из стрелкового оружия

Видео попытки сбития беспилотного летательного аппарата (БпЛА), который ударил в многоэтажный дом в ЖК «Лазурные небеса» в Советском районе города Казани, при помощи стрелкового оружия 21 декабря опубликовал Telegram-канал Baza.
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