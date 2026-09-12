8 лет кормлю кота, а спать идет к мужу

Кормит его она, лоток моет она, к врачу возит тоже она, а спать кот идет к мужу. Каждый вечер, восемь лет подряд, мимо нее и на другую сторону кровати.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Убираешь кошку, ...
- «Убираешь кошку, ...
- Мадам, Ваш муж мн...
Возможно, Вы правы. НО : из-за аллергии на шерсть у меня НЕТ КОТА или кошки. Однако в гостях у родни я могла ночевать в квартирах, где жили коты. И хотя я кручусь во сне, двигаю ногами и встаю часто ночью, очень часто коты приходили КО МНЕ СПАТЬ ДАЖЕ НА РАСКЛАДУШКЕ. Именно ко мне, хоть не я их кормила и не я за ними ухаживала.... И до школы, когда я жила у бабушки, у которой тоже была аллергия,и поэтому не было кота, но иногда меня на время очередной няни переселяли к папе с мамой, у которых были коты , последние от меня НЕ ОТХОДИЛИ,хотя неподвижно я тогда сидеть решительно не могла)))) И это еще не все. Когда я первый раз приехала в Питер к родне,чтобы попытаться поступить в ЛГУ, мне не было и полных 17 лет. Там был кот (а,может, кошка-уже не помню). По причине молодости и глупости я бедное животное приспосабливала в качестве воротника, так что оно окружало шею, а лапы скрещивались на груди. И крутилась перед зеркалом. Экзамены я сдала, но баллов не хватило. Я реву, и вот бедная жертва моей энергии САМА, ДОБРОВОЛЬНО , залезает ко мне на плечи и изображает воротник! ОНА ХОТЕЛА МЕНЯ УТЕШИТЬ! Это еще почему? Может, их связь с ними глубже, чем просто удобство и комфорт?