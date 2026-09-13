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Сайт города Караганды

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Казахский павильон стал одним из самых посещаемых на гастрофестивале в Париже

Казахский павильон стал одним из самых посещаемых на гастрофестивале в Париже

В центре Парижа проходит крупнейший международный гастрофестиваль, где свои национальные блюда представили более 80 стран.

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