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Регионы России

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iQOO Z11S и HONOR Play 11 представлены с новыми технологиями и мощными аккумуляторами

iQOO Z11S и HONOR Play 11 представлены с новыми технологиями и мощными аккумуляторами

Компания iQOO представила смартфон Z11S с аккумулятором Blue Ocean ёмкостью 10 000 мА·ч, разработанным совместно с CATL.

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