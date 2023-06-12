Умер Сильвио Берлускони

Стало известно о смерти бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Как сообщает газета Corriere della Sera, политик скончался в возрасте 86 лет.
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