Глонасс стал десятимиллионником. К системе подключено 10 миллионов машин

ЭРА-ГЛОНАСС подключил к системам спасения десять миллионов транспортных средствНа выставке «Транспорт России 2023» Алексей Райкевич, генеральный директор ГЛОНАСС, объявил о том, что к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено 10 млн транспортных средств и еще 2 млн пользовательских объектов.
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