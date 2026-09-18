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Царьград

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Беглов поздравил ОЭВРЗ с 200-летием: завод поставил 400 «Балтийцев»

Беглов поздравил ОЭВРЗ с 200-летием: завод поставил 400 «Балтийцев»

Октябрьский электровагоноремонтный завод отмечает 200-летие. С юбилеем коллектив и руководство предприятия лично поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов.

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