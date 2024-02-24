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Дело не в переедании: 2 причины, почему мы набираем вес зимой

Дело не в переедании: 2 причины, почему мы набираем вес зимой

Зимой многие из нас набирают лишние килограммы. И на первый взгляд все логично: тут тебе и новогодние праздники с большим количеством застолий, и недостаток движения — во время мороза особенно не хочется много гулять.

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