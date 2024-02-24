Дело не в переедании: 2 причины, почему мы набираем вес зимой

Зимой многие из нас набирают лишние килограммы. И на первый взгляд все логично: тут тебе и новогодние праздники с большим количеством застолий, и недостаток движения — во время мороза особенно не хочется много гулять.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии