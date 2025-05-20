ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Мариуполе в 1941 году

Федеральная служба безопасности России передала в открытый доступ документы, свидетельствующие о массовом убийстве мирных жителей Мариуполя нацистами в первые дни оккупации города во время Великой Отечественной войны.
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