Фримаркет в Парке 300-летия Санкт-Петербурга отменили

Фестиваль пришлось перенести из-за погодных условий Сегодня, 10 августа, в Парке 300-летия Санкт-Петербурга должен был состояться ежегодный фримаркет «Играем в магазин», организованный библиотеками Приморского района.
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