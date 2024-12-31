Счетная палата и Госуниверситет Молдовы подписали соглашение о сотрудничестве

Счетная палата Республики Молдова (СПРМ) и Государственный университет Молдовы (ГУМ) подписали Соглашение о сотрудничестве, направленное на укрепление отношений между двумя учреждениями и содействие академическому и профессиональному совершенству в области исследований и подготовки специалистов.