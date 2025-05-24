Россиян предупредили о новой схеме мошенничества со звонками из поликлиники

Новости внутренней и внешней политики в России

В России распространятся новый вид мошенничества со звонками «из поликлиник». Как сообщил ТАСС зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин, жертвам предлагают якобы перейти на электронную медкарту.