Россиян предупредили о новой схеме мошенничества со звонками из поликлиники

В России распространятся новый вид мошенничества со звонками «из поликлиник». Как сообщил ТАСС зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин, жертвам предлагают якобы перейти на электронную медкарту.
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