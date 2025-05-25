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Царьград

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Рост производства дронов в России: до 500 в день для атаки на Украину

Рост производства дронов в России: до 500 в день для атаки на Украину

Россия планирует повысить производство дронов "Герань" до 500 в день, что может привести к атакам на Украину роями по 1000 штук.

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