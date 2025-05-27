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Ушел из жизни французский актер и режиссер, лауреат «Оскара» Марсель Офюльс

Ушел из жизни французский актер и режиссер, лауреат «Оскара» Марсель Офюльс

Скончался Марсель Офюльс, франко-немецкий и американский режиссер, актер, сценарист и продюсер. Ему было 97 лет.

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