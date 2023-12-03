Приметы и поверья на церковный праздник 4 декабря 2023 года Александр РезниченкоПаства Русской Православной Церкви 4 декабря 2023 года отмечает один из известных и любимых праздников, старинные приметы и поверья которого отличаются своим разнообразием.
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