Большинство россиян (93%) в преддверии наступающего Нового года испытывают какие-либо опасения. В топ-3 страхов входят боязнь тяжелой болезни (30%), инфляции и роста цен (27%), а также переживания за своих детей (26%).
Россияне назвали главные страхи 2024 года
Комментарии
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ИА
Ирина Александровна
А может ли разница в 2 процента действительно отражать уменьшение или увеличение страха? Это не может быть обычная погрешность при вычислениях?
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