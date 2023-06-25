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Гордыня, слава и жажда власти

Гордыня, слава и жажда власти

  Русские убивали русских, братья – братьев, а корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы да зарубежные силы, которые делили страну, рвали ее на части.

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