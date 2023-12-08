Что известно об онкологии у Дроздова: друг выдал подробности

По его словам, ведуущий не прибегал к химиотерапии С начала осени зрители программы "В мире животных" искренне переживают за ее бессменного ведущего Николая Дроздова, чье самочувствие в последнее время стало стремительно ухудшаться.
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