Два человека погибли в ДТП с Lada и "ВАЗом" в Узловском районе

Трое попали в больницу, еще двое погибли на месте ДТП, которое произошло на трассе в Узловском районе Тульской области с участием Lada Vesta и "ВАЗ-212140", сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
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