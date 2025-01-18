Obsidian подтвердила, что Avowed выйдет через месяц В последние несколько часов с Avo...

Obsidian подтвердила, что Avowed выйдет через месяцВ последние несколько часов с Avowed происходили странные вещи: игра даже исчезла из библиотек Steam тех пользователей, что привело к предположениям о происходящих изменениях и даже опасениям о возможной отсрочке, но официальное сообщение от Obsidian… источник#Steam.