Obsidian подтвердила, что Avowed выйдет через месяц В последние несколько часов с Avo...

Obsidian подтвердила, что Avowed выйдет через месяцВ последние несколько часов с Avowed происходили странные вещи: игра даже исчезла из библиотек Steam тех пользователей, что привело к предположениям о происходящих изменениях и даже опасениям о возможной отсрочке, но официальное сообщение от Obsidian… источник#Steam.
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