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Подделали документы: в Москве возбудили дело из-за гибели животных

Подделали документы: в Москве возбудили дело из-за гибели животных

МОСКВА, 6 октября, ФедералПресс. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в отношении производителя ветеринарного препарата «Мультикан-8» по факту использования заведомо подложного паспорта качества.

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