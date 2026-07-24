Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 554 подписчика

Шесть погибших, 26 раненых: посол Белоруссии выразил соболезнования Кирову

Шесть погибших, 26 раненых: посол Белоруссии выразил соболезнования Кирову

Белоруссия выразила солидарность с Россией после удара по предприятию в Кирове.Посол Белоруссии Юрий Селиверстов направил соболезнования губернатору Кировской области в связи с ракетной атакой, унёсшей жизни шести человек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии