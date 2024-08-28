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Вице-адмирал Уитворд: Украина сохраняет доступ к спутниковым снимкам США

Вице-адмирал Уитворд: Украина сохраняет доступ к спутниковым снимкам США

Для атаки на Курскую область Украина могла использовать спутниковые снимки, предоставленные США. Об этом заявил директор Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) вице-адмирал Фрэнк Уитворт, сообщает РИА Новости.

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