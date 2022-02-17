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Линии огня: с чем связана активизация украинских военных на подступах к Донбассу

Линии огня: с чем связана активизация украинских военных на подступах к Донбассу

Украинские разведгруппы под прикрытием снайперов активно действуют по всей линии разграничения в Донбассе, время от времени проводят разведку боем, сообщили «Известиям» источники, близкие к военному командованию самопровозглашенных республик.

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