Погибли мать и ребенок. Озвучены подробности страшного ДТП в Приморье

В страшном ДТП с участием большегруза в Приморье погибли мать и ребенок. О подробностях автоаварии, кадры которой ранее появились в Сети, рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края, сообщает PRIMPRESS.
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