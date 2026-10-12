Путин: российский бизнес должен ощущать себя уверенно

Президент РФ Владимир Путин заявил, что бизнес в России должен ощущать безопасность, чувствовать себя уверенно и спокойно.
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Уверенность, не синонимум слова "наглость".