В Наро-Фоминске построили 7 тротуаров длиной 3 км

Сотрудники «Мосавтодора» обустроили в Наро-Фоминском округе семь тротуаров общей протяжённостью около трёх километров, отделив пешеходов от автомобильного потока на оживлённых дорогах.
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