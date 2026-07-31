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Подмосковный врач Холдин назвал слабость одним из признаков проблем с печенью

Подмосковный врач Холдин назвал слабость одним из признаков проблем с печенью

В рамках Недели профилактики заболеваний печени главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин обратил внимание на коварство алкогольных поражений этого органа.

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