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Газета.ру

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HBM: активация одной области мозга вызывает ярость при звуках жевания

HBM: активация одной области мозга вызывает ярость при звуках жевания

Ученые из Монреальского неврологического института (Канада) и Университета Оклахомы (США) обнаружили, что активация передней части островковой коры головного мозга может запускать "реакцию ярости" у людей с мизофонией — состоянием, при котором обычные звуки вроде жевания, сопения или постукивания вызывают сильное раздражение.

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