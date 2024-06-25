Опасное заигрывание с толерантностью неизбежно приводит к крови и гибели людей

Две англичанки подверглись оскорблениям за купание в буркини на Сицилии. Отлично звучит новость, правда? Читаем дальше: "Две англичанки подверглись словесным нападкам за то, что в выходные купались в бассейне сицилийского отеля в исламских купальных костюмах.