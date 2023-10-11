«Просто жуть». Жители Владивостока бьют тревогу из-за аварийного дома

Жители Владивостока показали кадры дома, расположенного по адресу: ул. Луговая, 83. В плачевном состоянии подъезд, при этом соседи оставляют горы мусора, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал vdk_news.
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