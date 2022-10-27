Госсекретарь США Блинкен: контакты с Россией на G20 были бы безсодержательными

Соединенные Штаты не стремятся к контактам с Россией из-за их бесодержательности. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопрос журналистов о возможности встречи Джо Байдена и Владимира Путина на G20, сообщило РИА «Новости».