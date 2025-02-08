Илон Маск: Минфин США ежегодно выплачивает $100 млрд неустановленным лицам

Илон Маск, возглавляющий департамент по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), сообщил, что министерство финансов страны ежегодно выплачивает пособия на сумму 100 миллиардов долларов неизвестным лицам.
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