«Трудолюбие побеждает талант, если тот ленится». Агаларов — лучший бомбардир первого круга

Гамид Агаларов — лучший бомбардир первого круга РПЛ. Ещё и с отрывом. «Без характера вообще нет спортсмена, – сказал Гамид в интервью «Чемпионату».

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