Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На 78-м году жизни умер народный артист РФ Владислав Верестников

На 78-м году жизни умер народный артист РФ Владислав Верестников

На 78-м году жизни умер оперный певец и народный артист Российской Федерации Владислав Верестников. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Государственного академического Большого театра.

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