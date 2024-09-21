На 78-м году жизни умер народный артист РФ Владислав Верестников

На 78-м году жизни умер оперный певец и народный артист Российской Федерации Владислав Верестников. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Государственного академического Большого театра.
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