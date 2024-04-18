Бастрыкин взял под контроль дело хирурга, доводившего пациентов до инвалидности

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под контроль уголовные дела о проведенных хирургом операциях в Москве, после которых у пациентов ухудшилось состояние здоровья, вплоть до инвалидности.
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