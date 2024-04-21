Глава Гагаузии Евгения Гуцул прибыла в Москву

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул прибыла в Москву. Об этом информирует РИА Новости. Российское агентство отмечает, что Гуцул приехала на съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Кишинева в Евразийский экономический союз.
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