Глава Гагаузии Евгения Гуцул прибыла в Москву

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул прибыла в Москву. Об этом информирует РИА Новости. Российское агентство отмечает, что Гуцул приехала на съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Кишинева в Евразийский экономический союз.