Политика как он...
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Политика как она есть

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Капитализм: великая беда, постигшая Россию в 1990-е

Капитализм: великая беда, постигшая Россию в 1990-е

Капитализм в России стал величайшей катастрофой мирного времени за всю историю, пишет Steigan. Эти потрясения принесли народам бывшего СССР немыслимые страдания, причем Запад причинял их сознательно.

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Комментарии
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Юрий Ковалев
Как где ? Россией торговала .
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7 час.
Игорь Василевский
Народу надоела вся тогдашняя верхушка. И голосовал он не за бориску, обещавшего златые горы, и не за чубчиковские 2 Волги за ваучер, а против плешиво-пятнистого и его окружение. В надежде на лучшее Будущее. Хотя и фактор хлопковых штанов тоже был важен чрезвычайно. НО... Все познается в сравнении... Ну, а то, что в СССР существовало 15 маленьких царьков - так они и сейчас присутствуют... В бывших союзных республиках
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4 час.
Л
Людмила
В РОССИИ КАПИТАЛИЗМ СО ЗВЕРИНЫМ ЛИЦОМ - ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ ВОЛК!&quot; России нужна своя РОССИЙСКАЯ, НАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ, а не ельцинско-американская под управлением МВФ!  РАБОТА , ПО КОТОРОЙ , УНИЧТОЖАЕТ НАШУ ВЕЛИКУЮ РОССИЮ , УНИЧТОЖАЯ  НАШ ВЕЛИКИЙ, РОССИЙСКИЙ НАРОД!!!!💥💥💥🙏🙏🙏
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3 час.

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