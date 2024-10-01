Капитализм: великая беда, постигшая Россию в 1990-е

Игорь Василевский

Народу надоела вся тогдашняя верхушка. И голосовал он не за бориску, обещавшего златые горы, и не за чубчиковские 2 Волги за ваучер, а против плешиво-пятнистого и его окружение. В надежде на лучшее Будущее. Хотя и фактор хлопковых штанов тоже был важен чрезвычайно. НО... Все познается в сравнении... Ну, а то, что в СССР существовало 15 маленьких царьков - так они и сейчас присутствуют... В бывших союзных республиках