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Пименов считает, что «Краснодар» поборется за чемпионство: «Его лидерство на старте сезона не удивляет»

Пименов считает, что «Краснодар» поборется за чемпионство: «Его лидерство на старте сезона не удивляет»

«Может ли «Краснодар» в этом сезоне побороться за чемпионство? Да. Я изначально говорил, что это та команда, которая вместе с «Зенитом» будет претендентом на золотые медали.

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