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НАТО бросает Пекину вызов, Китай дает неожиданный ответ

НАТО бросает Пекину вызов, Китай дает неожиданный ответ

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИВчера 57K прочитали Дмитрий Косырев Если вы одна из двух сверхдержав мира и получаете от другой такой державы ясный и конкретный вызов, по сути — угрозу своему существованию, как вы будете реагировать? Китай сделал это неожиданным и очень китайским способом.

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